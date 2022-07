La Formula 1 si sposta all’Hungaroring: gli orari del Gp d’Ungheria e dove vederlo in tv

SportFair

Dopo il Gp di Francia, vinto da Max Verstappen, seguito sul podio da Hamilton e Russell, i piloti della F1 si spostano in terra ungherese, dove correranno domenica, all’Hungaroring.

In casa Ferrari bisogna archiviare un weekend amaro, anche se Sainz e la sua splendida rimonta lasciano qualcosa di positivo nel team di Maranello. Leclerc andrà a caccia del riscatto al Gp d’Ungheria dopo l’errore di ieri a Le Castellet, mentre Verstappen cercherà di consolidare la sua leadership.

Il weekend di gara dell’Hungaroring sarà trasmesso in esclusiva sui canali Sky. Qualifiche e gara andranno in onda su Tv8 in chiaro in differita, rispettivamente sabato alle 18.30 e domenica alle 18.00.

Gli orari del Gp d’Ungheria

Venerdì 29 luglio

14.00 FP1

17.00 FP2

Sabato 30 luglio

13.00 FP3

16.00 Qualifiche

Domenica 31 luglio

15.00 Gara