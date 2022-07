La Formula 1 si sposta al Paul Ricard: gli orari del Gp di Francia e dove vederlo in tv, anche in chiaro

SportFair

Dopo un settimana di pausa i piloti della Formula 1 tornano protagonisti per un nuovo weekend di gara, il 12° appuntamento della stagione 2022. Leclerc e colleghi si sfideranno al Paul Ricard, dove domenica si correrà il Gp di Francia.

La Ferrari arriva in terra francese reduce da due splendide vittorie, con Sainz che si è aggiudicato il Gp di Silverstone e Leclerc il Gp d’Austria. La Red Bull, dunque, cercherà di mettere i bastoni tra le ruote al team di Maranello andandoa caccia della vittoria.

Il Gran Premio di Francia sarà visibile sui canali Sky, ma anche in chiaro, in diretta, su Tv8, dove andranno in onda qualifiche e gara.

Il programma del Gp di Francia

Venerdì 22 luglio

14.00 FP1

17.00 FP2

Sabato 23 luglio

13.00 FP3

16.00 Qualifiche

Domenica 24 luglio

15.00 gara