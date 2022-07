Oggi un nuovo tappone di montagna, si arriva sull’Alpe d’Huez: percorso e altimetria della 12ª tappa del Tour de France

SportFair

Il tappone di montagna di ieri al Tour de France ha cambiato le carte in tavola, con Vingegaard che ha tagliato per primo il traguardo sul Col du Granon e si è preso anche la maglia gialla di leader, indossata fino a ieri da Pogacar.

Dopo che Jumbo-Visma ha stravolto il Tour de France in molti penserebbero che Tadej Pogacar sia avido di vendetta, ma ha chiarito che questo non è il suo stato d’animo. È piuttosto ansioso di godersi ogni giorno di gara e crede che tutto possa ancora succedere. Ma il fatto è che deve recuperare 2’22” per tornare in testa alla gara.

La tappa 12 è quella che lui stesso ha chiamato la tappa regina dopo aver calcolato tutte le tappe di montagna. Oggi i corridori affronteranno una tappa strepitosa, da Briancon fino ad arrivare sull’Alpe d’Huez, dopo 165,1 kmm.

Ci sarà oggi un altro assaggio del col du Galibier, attraverso il Lautaret, e l’estenuante col de la Croix-de-Fer prima dell’iconica salita a L’Alpe d’Huez. La battaglia è in corso tra Pogacar e i suoi rivali di Jumbo-Visma che hanno più risorse da mettere nel gioco tattico rispetto all’UAE Team Emirates che è sotto di due piloti a causa delle infezioni da Covid-19. A Pogacar piacerebbe sicuramente vincere L’Alpe d’Huez.