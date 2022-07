Oggi l’ultima chance per Pogacar: percorso e altimetria della 18ª tappa del Tour de France

SportFair

18ª tappa > Hautacam 143.2 km

Ieri Tadej Pogacar ha conquistato la sua terza vittoria di tappa dell’edizione 109 del Tour de France. Un successo che, però, non gli ha regalato grandi soddisfazioni per quanto riguarda la classifica generale: lo sloveno, infatti, non ha accorciato sul leader della corsa, che ha chiuso al secondo posto, alle spalle del corridore dell’UAE.

Quella di oggi è l’ultima chance di Pogacar: i ciclisti si spostano da Lourdes a Hautacam, in un percorso di 143.2 km, in quella che è l’ultima tappa di Montagna della Grande Boucle. Col d’Aubisque e Hautacam sono i giganti dei Pirenei che daranno forma alla classifica generale in vista della cronometro di chiusura di sabato.