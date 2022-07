Oggi la Vejle-Sonderborg: percorso, altimetria e favoriti della terza tappa del Tour de France

SportFair

E’ tutto pronto al Tour de France per la terza tappa della Grande Boucle. I corridori si sfideranno ancora una volta in terra danese, in una tappa prevalentemente pianeggiante, con ancora un’occasione per i velocisti.

Dopo la vittoria in volata di ieri di Jakobsen, i ciclisti pedaleranno oggi per 182 km da Vejle a Sonderborg: una frazione senza troppe difficoltà altimetriche, con sole tre brevi salite. Occhi puntatissimi dunque su Jakbosen, favorito numero 1 dopo il successo di ieri, ma anche sulla nuova maglia gialla Wout Van Aert, su Van Aert e Philipsen. Anche Sagan e Kristoff potrebbero provare a rendersi protagonisti andando a caccia della vittoria.