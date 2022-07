Oggi la 17ª tappa del Tour de France: percorso e altimetria della Saint Gaudens-Peyragudes

SportFair

Dopo la vittoria di ieri di Houle, nella 16ª tappa del Tour de France, i corridori sono pronti per affrontare la 17ª frazione della Grande Boucle, che li porterà da Saint-Gaudens a Peyragudes, dopo 129.7 km.

Quella odierna sarà la prima delle due grandi tappe dei Pirenei e prevede col d’Aspin, Hourquette d’Ancizan, Val Louron-Azet e l’arrivo in salita a Peyragudes dove Romain Bardet ha vinto cinque anni fa e Fabio Aru ha brevemente detronizzato Chris Froome.

Tadej Pogacar ha attaccato Jonas Vingegaard tre volte sulla salita del Port de Lers ma ha un terreno più favorevole sulla strada per Peyragudes per cercare di far cadere il leader del Tour. Finora il danese non ha mostrato alcun segno di debolezza e la Jumbo-Visma sembra ancora superiore all’UAE Team Emirates che ha perso un terzo ciclista, Marc Soler, a causa di problemi di stomaco.