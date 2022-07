Nuovo componente nel motore di Sainz: 10 posizioni in griglia per lo spagnolo in Francia

SportFair

Carlos Sainz penalizzato con 10 posizioni in griglia al Gp di Francia: il weekend di gara inizia male per lo spagnolo della Ferrari, che ha superato la sua dotazione di elettronica di controllo.

La Ferrari di Sainz si è fermata in Austria mentre lo spagnolo stava sfidando Max Verstappen per il secondo posto, e prima dell’azione di questo fine settimana in Francia ha detto che la Ferrari stava valutando la possibilità di cambiare il suo propulsore. Prenderà una penalità di 10 posizioni in griglia poiché la Scuderia ha montato una terza elettronica di controllo (CE), superando la sua dotazione di due stagionali.

La Ferrari potrebbe scegliere di montare più componenti del propulsore sull’auto dello spagnolo, il che potrebbe comportare penalità extra in griglia per il Gran Premio di Francia, con l’avanzare del fine settimana.