Notte brava per Wanda Nara a Ibiza, baciata sul seno da un uomo misterioso: chi è e cosa lo lega alla showgirl argentina | VIDEO

Wanda Nara, in un modo o nell’altro, riesce sempre a far parlare di sè. La showgirl argentina, moglie e agente di Mauro Icardi, si sta godendo un po’ di relax con la sorella Zaira e i loro figli, ma senza mariti. Le due sorelle sono in vacanza ad Ibiza e non rinunciato a pazze serate.

Poche sere fa, infatti, Wanda e Zaira sono state al concerto di Ozuna e nelle storie Instagram pubblicate dalla moglie di Icardi spunta un episodio che sta facendo tanto discutere: la moglie del calciatore argentino del PSG, infatti, ha ricevuto un bacio sul seno da un uomo misterioso.

Chi è il ragazzo che ha baciato Wanda Nara

Il ragazzo che ha dato un bacio sul seno di Wanda Nara si chiama Eddie Rodriguez ed è lo stilista di Zaira e Karina Jelinek, e accompagna la modella nei suoi viaggi affinchè sia sempre splendida e condivide con lei e i suoi amici anche le feste e gli eventi.

Rodríguez era presente anche al lancio di Wanda Nara Cosmetics, il beauty shop locale di Abasto Shopping.