L’origine del nome, la Bibbia, i gelati, la boxe e il Churrasco: la vita e le passioni di Bremer, l’ultimo colpo della Juventus

SportFair

La Juventus ha piazzato un altro grandissimo colpo di calciomercato. Il club bianconero è sempre più scatenato e si candida ad un ruolo da grandissimo protagonista nella prossima stagione. La squadra di Massimiliano Allegri è reduce da una stagione deludente, la dirigenza si è mossa benissimo sul fronte trattative e l’allenatore non potrà permettersi un altro passo falso. Sono arrivati calciatori del calibro di Di Maria e Pogba che rappresentano un lusso per la categoria, in uscita è stata conclusa la trattativa con il Bayern per de Ligt (67 milioni di euro più 10 di bonus) e al suo posto è arrivato Bremer dal Torino, il miglior difensore dell’ultima stagione in Serie A. Il calciomercato della Juventus dovrebbe concludersi con l’arrivo di altri tre calciatori: un difensore, un centrocampista e un attaccante.

Chi è Gleison Bremer

Gleison Bremer è un calciatore brasiliano della Juventus, classe 1997. E’ un difensore centrale che ha giocato prevalentemente in una difesa a tre, ma è in grado di disimpegnarsi bene anche in un reparto a quattro, in questo caso in coppia con Bonucci. E’ un calciatore molto fisico, bravo in marcatura e nel gioco aereo, nell’ultima stagione è migliorato tantissimo anche dal punto di vista qualitativo e si è dimostrato pericoloso anche in zona gol. E’ cresciuto nel settore giovanile del San Paolo, la prima vera esperienza è stata con la maglia dell’Atletico Mineiro. Si è messo in mostra ed è stato chiamato dal Torino. Si dimostra subito un difensore affidabile, ma la svolta della carriera si è registrata nella stagione 2021/2022. E’ stato acquistato dalla Juventus per 41 milioni di euro più 9 di bonus.

Bremer è considerato un grande professionista, spesso si ferma per sedute di allenamento supplementari per migliorare dal punto di vista tecnico e tattico. Una curiosità sul suo nome: tutto merito del papà che era un fan di Andreas Brehme, esterno tedesco dell’Inter dal 1988 al 1992. Il nome completo del difensore è Gleison Bremer Silva Nascimento. Bremer da ragazzino viveva in una fattoria insieme alla famiglia, poi ha iniziato a vendere gelati per mantenersi. Ama il Churrasco, una grigliata mista di vari tipi di carne, si tratta di un piatto tipico argentino. E’ un appassionato di basket e Nba con Michael Jordan e Kobe Bryant come idoli. E’ un ragazzo tranquillo, non ama la movida. E’ anche molto religioso (ama leggere la Bibbia) e trascorre il tempo libero con la moglie e la figlia.