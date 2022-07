SportFair

Brutto risveglio per gli italiani del tennis: era in programma oggi, in Austria, la sfida tra Hanfmann e Berrettini, valida per gli ottavi di finale del torneo ATP di Kitzbuhel, non si farà. Matteo Berrettini, infatti, si è ritirato.

Non sono ancora state rese note le motivazioni che hanno spinto l’azzurro al forfait.