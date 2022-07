Nico Rosberg ed il rapporto con Hamilton: i motivi che hanno portato alla rottura nel 2016

SportFair

Alla vigilia del Gp di Francia di Formula 1, Nico Rosberg è tornato protagonista con delle nuove affermazioni sul suo rapporto con Lewis Hamilton. Il tedesco, campione del mondo nel 2016 ha raccontato ad Eurosport i motivi per i quali i rapporti con l’allora compagno di squadra si sono rovinati.

“La rottura dell’amicizia è avvenuta immediatamente quando stavamo lottando per il campionato del mondo, non prima. Ma è sempre così: quando lotti per il successo in ogni gara e per i titoli, non funziona più. È stato un accumulo da una gara all’altra. Se vuoi decidere tu stesso il campionato del mondo, non puoi giocare “amore, pace e armonia“. Devi testare i limiti e andare nelle zone d’ombra per vincere, soprattutto quando due piloti sono ad un livello così alto. Poi spesso diventa stretto”, ha spiegato.

“Non rimpiango nulla della battaglia con Lewis. Quello è stato un momento sensazionale e una mega lotta. Ne sono molto orgoglioso. Nel frattempo, siamo tornati alla neutralità, il che va bene“, ha concluso Rosberg.