Il calciatore Nick Anderton racconta il suo dramma: “colpito da una rara forma di cancro alle ossa, dovrò operarmi”

Un’altra battaglia da affrontare fuori dal campo. Come confermato dal Bristol, il calciatore Nick Anderton è costretto a fermarsi a causa di un tumore alle ossa. Nicholas Jack Wilmer Anderton è un calciatore inglese classe 1996 che attualmente gioca con il Bristol. La carriera da calciatore è iniziata con la maglia del Preston, è diventato professionista nel 2014. Poi tante esperienze in prestito: Chorley, Gateshead, Barrow, Aldershot Town e ancora Barrow. Nel 2017 il passaggio a titolo definitivo al Blackpool, nel 2018 il prestito all’Accrington Stanley. Infine il Carlisle e proprio il Bristol. Adesso è costretto a fermarsi a causa di una rara forma di cancro alle ossa e sarà sottoposto a intervento chirurgico per rimuovere la parte dell’osso colpita.

La conferma è arrivata direttamente dal Bristol, attraverso un comunicato pubblicato sul sito ufficiale del club: “Bristol Rovers può confermare che al difensore Nick Anderton è stato diagnosticato un osteosarcoma, una rara forma di cancro alle ossa. Di conseguenza, Nick subirà un’operazione nelle prossime settimane per rimuovere questa parte dell’osso”.

Nick ha rilasciato la seguente dichiarazione: “sfortunatamente, questa rara forma di cancro ha colpito il mio femore significa che mi sottoporrò a un’operazione nelle prossime settimane. Questa diagnosi è stato uno shock sia per me che per la mia famiglia, sono comunque positivo. Voglio ringraziare tutti al Bristol Rovers, in particolare il medico del club Ian Ferguson e il capo del medico Stuart Leake, gli specialisti del Royal Orthopaedic Hospital di Birmingham e la mia famiglia per il loro continuo supporto. Voglio augurare ai ragazzi tutto il meglio per la prossima stagione, a partire da questo sabato al The Mem”.

Il CEO Tom Gorringe ha aggiunto: “tutti a Bristol Rovers condividono le nostre simpatie per Nick in questo momento difficile e faremo tutto il possibile per aiutare e sostenere Nick e la sua famiglia durante il suo recupero, Sono sicuro che tutti vorranno mostrare il loro sostegno a Nick, che lo aiuterà immensamente nella fase di ripresa. Vorrei anche chiedere a tutti di mostrare rispetto per la privacy sua e della sua famiglia durante questo periodo”.