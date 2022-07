Neuer perde il portafoglio, il tassista fa 120 km per restituirlo: “ricompensa ridicola, è una presa in giro”

SportFair

Manuel Neuer è un portiere che non ha bisogno di presentazioni, guida i pali del Bayern Monaco e si è sempre dimostrato molto affidabile. Nel corso della carriera ha vinto tantissimi trofei dal punto di vista di squadra e individuale, il tedesco è concentrato in vista dell’inizio della prossima stagione. Il 36enne è diventato protagonista di una vicenda che non riguarda il mondo del calcio e che in poco tempo ha fatto il giro di tutti i social. L’episodio si è verificato qualche settimana fa, ma è diventato virale solo nelle ultime ore. Il riferimento è ad un avvenimento curioso: Neuer sale su un taxi in compagnia di un amico, a fine giornata l’autista trova un portafoglio: è quello del portiere.

Il portafoglio conteneva 800 euro in contanti, oltre a documenti d’identità, la patente e carte bancarie. L’autista ha pensato bene di restituire il portafoglio al proprietario. Il portiere ha inviato all’uomo una maglia del club bavarese e la ricompensa non è stata considerata all’altezza.

“Tutto è iniziato all’Odeonsplatz, una piazza centrale di Monaco, dove sono andato a prendere Neuer e un amico. L’ho riconosciuto subito. Pulendo l’auto ho trovato il portafoglio con i documenti personali, circa 800 euro in contanti e due carte di credito. Al termine del turno mi sono recato all’appartamento dove l’avevo accompagnato, ma non c’era nessuno. Non era nemmeno all’indirizzo riportato sul documento. Alla fine ho consegnato tutto all’agente, a cui ho lasciato il mio contatto. In totale ho percorso circa 120 chilometri per restituire il portafoglio; due settimane dopo ho ricevuto una maglia del Bayern Monaco, personalizzata con il suo nome, ma senza dedica o biglietto di ringraziamento. La ricompensa è una presa in giro. Ho quattro figli”. Queste le parole di Hazir S a Sky Sports DE.