Nagelsmann paparazzato sullo yacht con una giornalista della Bild: il quotidiano la solleva dall’incarico | FOTO

Julian Nagelsmann è reduce da una buona stagione sulla panchina del Bayern Monaco, è sicuramente il tecnico più emergente del mondo del calcio. E’ riuscito a conquistare la Bundesliga con ampio margine, il rendimento in Champions League è stato invece altalenante. Il tecnico è concentrato in vista della prossima stagione, nel frattempo è finito sulle prime pagine dei principali quotidiani esteri per una questione di gossip. Nel dettaglio il 34enne è stato paparazzato in effusioni amorose con una donna: si tratta di Lena Wurzenberger, una giornalista sportiva di 30 anni che scrive per la Bild come corrispondente proprio del Bayern Monaco.

L’ex Lipsia ha annunciato, all’inizio di questo mese, la fine della relazione con la moglie Verena. Adesso è stato avvistato su uno yacht privato in compagnia della sua nuova fiamma, in atteggiamenti che lasciano pochi dubbi sulla natura del rapporto. “Julian Nagelsmann ama la giornalista della Bild” titola proprio la Bild. La giornalista è stata sollevata dall’incarico con “effetto immediato” dopo che è stata scoperta la relazione con l’allenatore. Secondo quanto riportato nell’articolo, la coppia ha trascorso una vacanza a Ibiza. Il rapporto con Lena Wurzenberger è “considerato molto serio”, il tecnico del Bayern Monaco avrebbe trovato la serenità dopo la rottura con Verena. Il giovane allenatore ha due figli, un maschio e una femmina.