Nagelsmann punge la Juventus: “de Ligt? Non si è mai allenato così in 4 anni”

Continua senza sosta la nuova avventura di Matthijs de Ligt con la maglia del Bayern Monaco. Il club tedesco ha piazzato un grande colpo di mercato con l’arrivo dell’olandese, nelle casse della Juventus sono stati versati 68 milioni di euro più 10 di bonus. L’ex Ajax si è dimostrato un difensore molto affadabile, in Italia ha commesso solo qualche errore di inesperienza. L’olandese si è confermato molto forte dal punto di vista fisico, nel gioco aereo e in anticipo.

In Germania è atteso da una prova di maturità, in un campionato in grado di mettere in evidenza le sue caratteristiche. L’allenatore del Bayern Monaco Julian Nagelsmann ha parlato dell’ambientamento di de Ligt nella nuova realtà: “ho parlato con lui dopo l’allenamento e mi ha detto che la sessione di oggi è stata la più dura degli ultimi quattro anni. É stato difficile, ma non così tanto. Normale secondo il ddottor Broich. Non ha giocato molti minuti la scorsa stagione e ho sentito che non è facile tenersi in forma in Italia allora. Dobbiamo allenarci duramente con lui…”.