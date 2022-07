Nadal si ritira da Wimbledon: “non posso rischiare così tanto e stare due o tre mesi fuori”

SportFair

Una brutta notizia per Nadal e in generale per il mondo del tennis: lo spagnolo ha deciso di ritirarsi da Wimbledon a causa dell’infortunio già accusato nella gara dei quarti di finale contro Fritz. Già deciso, dunque, il primo finalista: si tratta di Kyrgios. Lo spagnolo ha svelato i dettagli in conferenza stampa. “Devo ritirarmi da Wimbledon, ieri ho sofferto un dolore agli addominali, e mi sono accorto che qualcosa non andava bene. Ho uno strappo”.

“Sono molto triste, però, man mano che si va avanti l’infortunio può solo che peggiorare. Non riesco a fare il movimento normale del servizio, non sono in condizione per scendere in campo. Devo rispettare me stesso, non voglio giocare senza poter essere al 100% ed essere competitivo per vincere il torneo. Inoltre, a questo punto della mia carriera sforzarsi è pericolosissimo, non posso rischiare così tanto e stare due tre mesi fuori dai tornei. Se succede va bene, però non deve avvenire perché io mi sforzo e chiedo troppo al mio corpo. Il Grande Slam? In realtà non ci penso, ora gioco per essere felice, vincere il più possibile e basta”.

Nadal svela altri dettagli: “sono orgoglioso di essere riuscito a terminare la partita contro Fritz e ad avere vinto, ma ora devo pensare all’infortunio. Ho avuto problemi agli addominali tutta la settimana ma sembrava sotto controllo, ho anche fatto controlli e ieri dopo la partita questa piccola elongazione che avevo si è allargata”. Nadal si sbilancia sui tempi di recupero: “dovrò stare fuori 3/4 settimane, spero di poter continuare col calendario che avevo in mente”.