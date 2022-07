Nadal si ritira da Wimbledon, la reazione di Kyrgios: il post dell’australiano sui social | FOTO

SportFair

Rafael Nadal non parteciperà alle semifinali di Wimbledon a causa di un infortunio. Il tennista spagnolo ha annunciato il forfait attraverso una conferenza stampa, il problema accusato nella partita dei quarti di finale contro Fritz non è stato superato. Kyrgios vola direttamente in finale e dovrà vedersela contro il vincente tra Djokovic e Norrie.

L’australiano ha pubblicato su Instagram una foto assieme a Nadal, manifestando la sua vicinanza nei confronti del rivale: “differenti giocatori, differenti personalità. Rafa Nadal spero che il tuo percorso di guarigione vada per il meglio e speriamo tutti di vederti presto in salute! Alla prossima volta….”, scrive sul suo profilo Kyrgios.