Nadal in dubbio, con Kyrgios potrebbe non farcela: “non so se riuscirò a giocare”

Rafa Nadal è in semifinale a Wimbledon: il tennista maiorchino ha superato ieri Fritz in un match terminato solo al quinto set, al super tie-break. Non manca un po’ di preoccupazione per Nadal e tutto il suo entourage: il maiorchino ha accusato un problema agli addominali, ma ha deciso di proseguire la sua partita nonostante l’infortunio.

Adesso, però, bisogna capire se riuscirà ad essere regolarmente in campo domani per la sfida contro Kyrgios. “Non lo so se riuscirò a giocare con Kyrgios. Onestamente, non posso dare una risposta chiara. Niente può essere riparato quando hai una cosa del genere. Questo è tutto“, ha affermato Nadal.