Nadal annienta Sonego: Rafa agli ottavi di finale a Wimbledon

SportFair

E’ andata in scena questa sera la sfida tra Lorenzo Sonego e Rafa Nadal, valida per i sedicesimi di finale di Wimbledon, terzo Slam stagionale, in corso sui campi in erba dell’All England Club di Londra. Sul campo centrale non c’è stata storia: il maiorchino, numero 4 al mondo e vincitore di Australian Open e Roland Garros, ha imposto il suo gioco fin dal primo set aggiudicandosi la partita in poco meno di due ore.

La sfida di questa sera è terminata col punteggio di 6-1, 6-2, 6-4. Sul finale Lorenzo Sonego ha cercato di rimontare ma Nadal, complice anche la chiusura del tetto che ha agevolato il suo gioco, prima ‘infastidito’ dalla scarsa visibilità. Nadal vola quindi agli ottavi di finale, dove sfiderà Van De Zandschulp.