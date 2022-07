Musetti c’è, vince contro Ruusuvuori e conquista i quarti di Amburgo

SportFair

Un grande Lorenzo Musetti ha staccato il pass per i quarti di finale del torneo di Amburgo, in Germania. Il tennista azzurro si è messo in mostra contro un avversario di ottimo livello, Emil Ruusuvuori. Il 20enne italiano si è dimostrato in ottima forma e si candida ad un ruolo da grandissimo protagonista anche nelle prossime partite.

Il pronostico della vigilia è stato confermato, Musetti è riusciuto ad imporre il gioco e nel finale ha realizzato lo scatto decisivo. Partenza sprint dell’azzurro che nel primo set piazza subito un break, il finlandese non ha la forza di reagire e Musetti vince 6-4. Nel secondo set i due tennisti non riescono a mantenere il servizio e si registrano addirittura sette break. Musetti si conferma superiore e vince 7-5. Ai quarti dovrà vedersela contro Davidovich Fokina.