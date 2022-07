Due tie-break e un grande terzo set: Musetti supera Lajovic e conquista gli ottavi di Amburgo

SportFair

Lorenzo Musetti stacca il pass per gli ottavi di finale del torneo di tennis ad Amburgo, in Germania. L’azzurro è sceso in campo per la gara dei sedicesimi di finale contro Dusan Lajovic e la sfida è stata nel complesso equilibrata. L’italiano è stato protagonista di un terzo set di alto livello ed è riuscito a conquistare gli ottavi di finale. Si candida ad un ruolo da protagonista anche nelle prossime partite.

L’avvio di partita è a favore di Musetti che piazza subito un break sul risultato di 3-2. La reazione del serbo non si fa attendere e con un contro-break si porta sul 4-4. Lajovic sbaglia di meno e vince al tie-break. Anche il secondo set è molto equilibrato, i due tennisti fanno la differenza in battuta e, anche in questo caso, il set si decide al tie-break. Questa volta vince Musetti.

Nel terzo e decisivo set Musetti mette in mostra la superiorità, conquista subito un break e controlla fino al 6-3. Agli ottavi di finale Musetti dovrà vedersela contro il vincente tra Ruusuvuori e Schwartzman.