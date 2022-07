Vittoria di corto Musetti e prestazione da fenomeno vero: l’azzurro supera Alcaraz ad Amburgo e conquista il primo titolo

SportFair

Una partita eccezionale, una finale tra due fenomeni. Nell’ultimo atto di Amburgo si sono affrontati due grandissimi talenti: Lorenzo Musetti contro Carlos Alcaraz. L’italiano è stato autore di una prestazione fantastica, è stato vicino a chiudere il match in tantissime occasioni ma lo spagnolo ha salvato con interventi miracolosi, addirittura cinque match point. L’italiano ha raggiunto un livello di tennis altissimo, il 20enne ha dimostrato di meritarsi palcoscenici di un certo livello.

Nel primo set si registrano subito due break, ma quello decisivo si è verificato sul 3-4 a favore dell’italiano. Nel secondo set l’incontro continua sul filo dell’equilibrio, Musetti ha tante occasioni per chiudere il match ma lo spagnolo si salva. Si va al tie-break e Alcarez vince da grande campione. I pronostici adesso sono tutti a favore dello spagnolo. La reazione di Musetti è da fenomeno, i due tennisti riescono a fare la differenza in battuta. Sul 4-5 Musetti tira fuori tutto, conquista il break e vince il torneo ad Amburgo con il risultato di 1-2 (4-6, 7-6, 4-6). Alcaraz perde la prima finale in carriera, Musetti vince il primo titolo.