Musetti conquista gli ottavi di Umago, adesso il derby con Cecchinato. Impresa straordinaria di Agamenone

Non si ferma lo spettacolo del tennis, è in corso un altro torneo interessante: Umago, in Croazia. Si candida ad un ruolo da grande protagonista Lorenzo Musetti, l’italiano è reduce dall’impresa ad Amburgo contro Carlos Alcaraz. Il classe 2002 si è confermato anche contro Aljaz Bedene. Non è stata una partita facile, lo sloveno è stato autore di buone giocate. Musetti inizia fortissimo e chiude il primo set sul risultato 6-2. Nel secondo set si registra la reazione di Bedene che rientra in partita con il risultato di 3-6. Nel terzo e decisivo set non c’è partita: Musetti vince 6-1, agli ottavi derby contro Cecchinato.

Impresa straordinaria di Franco Agamenone. Il 29enne ha disputato una partita di altissimo livello contro Laslo Djere. Il primo set è equilibrato e l’italiano vince al tie-break. Nel secondo set si registra la reazione del serbo che chiude 2-6. Nel terzo e decisivo set Agamenone gioca benissimo e piazza il break decisivo sul 6-5. Agli ottavi affronterà Baez.