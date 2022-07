SportFair

E’ un Lorenzo Musetti spettacolare quello che sta scendendo in campo ad Amburgo! Il tennista italiano non si ferma più e stacca il pass per le semifinali di domani in terra tedesca.

Musetti, numero 62 al mondo, ha superato oggi pomeriggio lo spagnolo Davidovich Fokina nel match valido per i quarti di finale del torneo in corso sui campi in terra della città tedesca. Il match è finito dopo un’ora e 31 minuti di gioco col punteggio di 6-4, 6-3. In semifinale sfiderà Cerundolo.