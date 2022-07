MotoGP Global Series 2022: due quinti posti nel secondo round per Ricciuti della Ducati

SportFair

Piero Ricciuti, e-gamer del Ducati Lenovo eSport Team conosciuto anche con il nickname PieroRicciuti55, ha ottenuto due quinti posti nel secondo round del Campionato MotoGP Global Series disputato questo pomeriggio in modalità online con il videogioco MotoGP22.

Nella prima gara prevista sulla versione virtuale dello storico Bugatti Circuit di Le Mans, Piero ha saputo compiere una buona partenza, recuperando subito due posizioni dopo essere partito con il sesto tempo ottenuto in qualifica. A causa di un problema tecnico, l’e-rider marchigiano ha però perso nuovamente terreno, riuscendo però poi a risalire fino al quinto posto e a chiudere la gara a pochi secondi dal gruppetto in lotta per il podio. Nella seconda manche, disputata invece ad Assen, Ricciuti è partito con il settimo tempo e ha subito recuperato due posizioni, portandosi quinto dopo la partenza. Piero ha poi dato vita poi ad un’accesa bagarre con Jack Hammersley, difendendo la quinta posizione fino al traguardo.

Dopo le due gare di oggi, PieroRicciuti55 occupa ora la quinta posizione in classifica generale a 21 punti dal leader.

Piero Ricciuti aka PieroRicciuti55 (#5 Ducati Lenovo eSport Team)

“Sono piuttosto soddisfatto dei due risultati ottenuti quest’oggi. Sapevo che non sarebbero state due gare facili, ma abbiamo dato il massimo e ottenuto i risultati che ci aspettavamo. Dopo il round di oggi siamo quinti in Campionato a pochi punti dal primo, perciò la lotta per il titolo è ancora tutta aperta. Sono fiducioso per i prossimi round e mi impegnerò al massimo per poter essere più competitivo nelle prossime due gare. Ringrazio come sempre Ducati e Pro2Be Esports per il loro supporto!”

Il terzo round del Campionato MotoGP Global Series 2022 sarà disputato online il prossimo 26 agosto e prevedrà una gara sulla versione virtuale del Circuit de Jerez – Angel Nieto (Spagna) e una sul Red Bull Ring – Spielberg (Austria).