E’ morto Andy Goram, l’ex portiere dei Rangers che aveva rifiutato la chemio

Un grave lutto ha colpito il mondo del calcio: è morto Andy Goram, l’ex leggendario portiere dei Rangers. Il 58enne era in lotta contro un cancro all’esofago. L’annuncio del decesso è arrivato direttamente dai Glasgow con un tweet pubblicato sui social: “i Rangers sono oggi profondamente rattristati nell’annunciare la morte del nostro leggendario portiere, Andy Goram, a seguito di una breve battaglia contro il cancro”.

A maggio, sempre i Rangers, avevano annunciato che a Goram era stato diagnosticato un cancro terminale: “mi hanno dato sei mesi di vita”, aveva confermato l’ex portiere.

Goram si è rifiutato di sottoporsi a chemio: “farla ed essere in agonia per vivere tre mesi in più senza migliorare la qualità della vita? No, grazie. La chemioterapia è fuori dal menu. Ora la priorità è ottenere la giusta forza dagli antidolorifici e dalla morfina. Il mio dolore è gestibile, posso andare a trovare amici e club di tifosi. Sarò qui il più a lungo possibile, l’unica differenza è che la bomba a orologeria ticchetta”, aveva dichiarato l’ex Rangers.

Goram era molto amato dai tifosi dei Rangers, nel corso della carriera si è fatto apprezzare anche con le maglie di Hibernian, Oldham e Motherwell, una breve esperienza anche allo United.