Mondiali di pallavolo maschile: ufficializzati nuova formula e calendario

SportFair

La Federazione Internazionale ha ufficializzato questa mattina la nuova formula e il calendario della 20esima edizione dei Campionati del Mondo in programma in Polonia e Slovenia dal 26 agosto all’11 settembre dopo le note vicende belliche a seguito delle quali la Russia è stata estromessa sia dall’organizzazione sia dalla partecipazione alla rassegna iridata.

Le 24 formazioni partecipanti, divise in sei pool da quattro squadre ciascuna, si affronteranno con la formula del round robin. Le prime due classificate di ogni raggruppamento e le quattro migliori terze daranno vita alla fase ad eliminazione diretta. La fase a pool è in programma dal 26 al 31 agosto in due città: Katowice (Polonia) e Lubiana (Slovenia). Gli ottavi di finale si giocheranno dal 3 al 6 settembre a Gliwice (Polonia) e Lubiana (Slovenia); i quarti di finali nelle stesse sedi il 7 e l’8 settembre. Le semifinali e finali si giocheranno a Katowice (Polonia) il 10 settembre e l’11 settembre.

La Nazionale Maschile, come da iniziale sorteggio, sarà impegnata nella Pool E contro Canada, Turchia e Cina. Il raggruppamento degli azzurri si giocherà a Lubiana.

Il calendario della prima fase della Nazionale Italiana

27 agosto ore 21.15 Italia-Canada

29 agosto ore 21.15 Italia-Turchia

31 agosto ore 21.15 Italia-Cina

Le pool

Pool A Katowice (Polonia): Ucraina, Serbia, Tunisia, Portorico

Pool B Lubiana (Slovenia): Brasile, Giappone, Cuba, Qatar

Pool C Katowice (Polonia): Polonia, USA, Messico, Bulgaria

Pool D Lubiana (Slovenia): Francia, Slovenia, Germania, Camerun

Pool E Lubiana (Slovenia): Italia, Canada, Turchia, Cina

Pool F Lubiana (Slovenia): Argentina, Iran, Olanda, Egitto