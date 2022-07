MMA, Bellator torna a Milano: il 29 ottobre all’Allianz Cloud

SportFair

Le grandi MMA tornano in Italia. Sabato 29 ottobre l’Allianz Cloud di Milano ospiterà la gabbia di Bellator MMA con le più grandi stelle mondiali delle arti marziali miste che si ritroveranno in una nuova, emozionante edizione della prestigiosa promotion americana. I fan italiani e tutti gli appassionati del genere potranno finalmente riabbracciare i propri beniamini a distanza di tre anni dall’ultima tappa del circuito, svoltasi a Milano nel 2019 con il pubblico in presenza: durante la pandemia infatti il capoluogo meneghino aveva ospitato tre show a porte chiuse tra settembre e ottobre del 2020.

Grazie ad una Card esplosiva che sarà svelata nel corso delle prossime settimane, con la presenza dei massimi interpreti internazionali della disciplina e la partecipazione di molti fighters italiani pronti a calcare uno dei più importanti palcoscenici mondiali del fighting, lo show milanese si annuncia come uno dei più spettacolari delle ultime edizioni e raggiungerà milioni di appassionati in tutto il mondo attraverso la distribuzione in oltre 160 Paesi del globo.

Tutti i match e i protagonisti di Bellator 286 saranno annunciati sui profili social di Bellator Italia e sul sito ufficiale www.bellator.it, dove da oggi è possibile acquistare i biglietti e assicurarsi un posto per il 29 ottobre nell’arena dell’Allianz Cloud.