Misteriosa sostanza nel drink a Wimbledon: due spettatori diventano oggetto di discussione sui social | VIDEO

A Wimbledon ne succedono di tutti i colori. Tra battibecchi tra giocatori, forfait, positività al Covid e sorprendenti sconfitte nelle ultime ore non si fa altro che parlare di un episodio che provenie dalle tribune. Due spettatori sono diventati oggetto di discussione sui social dopo che uno dei due è stato immortalato mentre metteva una misteriosa sostanza in un drink.

Il filmato risale a giovedì e mostra due uomini che si divertivano al Court Three durante la sfida tra Liam Broady e Diego Schwartzman con due bicchieri di champagne. A colpire l’attenzione è stato il gesto di uno dei due: che ha messo in uno dei bicchieri una misteriosa ‘sostanza’ presa dalla borsa. Non si hanno ulteriori dettagli sulla vicenda.

Two Wimbledon fans become the talk of SW19 after appearing on live TV as one drops a mystery item into the other’s drink

