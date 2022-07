Militao si separa pochi giorni prima di diventare padre: Karoline Lima conferma la rottura

SportFair

Eder Militao è concentrato in vista della prossima stagione, il difensore del Real Madrid è in grado di togliersi tante soddisfazioni. Dopo l’esperienze al Porto si è concretizzato il salto di qualità con il passaggio ai Blancos. Si tratta di un difensore affidabile, in grado di giocare in diverse posizioni della retroguardia Il suo nome è finito sulle prime pagine dei quotidiani all’estero per una questione che riguarda la sua vita privata. Militao e la compagna Karoline Lima si sono separati.

La relazione si è ormai conclusa. L’annuncio è arrivato direttamente dalla donna sui social: “è la decisione migliore”. La decisione in comune è stata quella di mantenere un buon rapporto per il bene del figlio.

“Mi presento qui per rassicurare i miei fan. Va bene. Dopo essere tornata da un viaggio, l’ho cercato, ho cercato di risolvere le cose e continuare, ma è arrivato un punto in cui ho visto che questa non sarebbe andata avanti come una relazione sentimentale”, dichiara Karoline Lima. “Abbiamo deciso di separarci e pensiamo che sia stata la decisione migliore. Avremo sempre un legame che è Cecilia e lei sarà sempre una priorità per noi, per la nostra vita, e questo è ciò che conta davvero”, aggiunge. “Migliorerò sempre di più. Grazie mille a tutti per i messaggi. Sono forte, l’ho notato, e Cecilia è ancora più forte”. Il calciatore ha deciso, invece, di non commentare la notizia. Il brasiliano ha cancellato tutte le foto su Instagram, in compagnia dell’ormai ex compagna.