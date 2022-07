Mihajlovic, che sorpresa! Mister Sinisa col suo Bologna per il primo allenamento

La stagione 2022-23 di Serie A inizierà il 13 agosto. I giocatori, dopo un periodo di relax, si preparano adesso per tornare a lavoro in vista del nuovo campionato. Il Bologna ha vissuto oggi una giornata davvero speciale, con una sorpresa unica.

Sinisa Mihajlovic, ancora in cura per la leucemia, ha voluto essere presente al primo allenamento della stagione.

“Al rientro a Casteldebole la squadra si è ritrovata oggi per i primi test atletici e per una prima sessione di allenamento. Con una grande sorpresa per tutti i rossoblù: al centro tecnico Niccolò Galli si è presentato anche il mister Sinisa Mihajlovic che ha radunato i ragazzi per un discorso prima dell’ingresso in campo. Il tecnico ha poi seguito l’allenamento da bordo campo“, questa la nota del club.