Miguel Angel Lopez indagato per traffico di farmaci non autorizzati: l’Astana lo sospende

Pessime notizie in casa Astana: il team kazako è stato costretto a sospendere Miguel Angel Lopez dopo la notizia diffusa dai media nelle ultime ore, secondo cui il ciclista sudamericano è indagato per presunto traffico di farmaci non autorizzati, oltre che per il suo legame col dottor Maynar, il cui nome è associato a diversi casi di doping.

Angel Lopez sarebbe coinvolto nel Caso Maynar: il ciclista era stato convocato come testimone per un presunto reato di distribuzione di farmaci non autorizzati in Spagna, ma adesso figura tra gli indagati perchè “potrebbe essere ritenuto penalmente responsabile dei fatti oggetto dell’indagine”, come riportato da Ciclo21.

Il 28enne colombiano è stato ‘accolto’ in aeroporto, a Madrid, dagli agenti della polizia spagnola e ha “collaborato con gli agenti”, prima di continuare il suo viaggio per partecipare alla Prueba Villafranca del 25 luglio.

Gara alla quale, però, Lopez non potrà partecipare. l’Astana, infatti, ha comunicato questa mattina la sua decisione di sospendere il ciclista.

“La notizia che è stata diffusa dai media ieri sera ci ha colto di sorpresa, e al momento non abbiamo nessun dettaglio. A questo proposito, la squadra ha deciso di sospendere Miguel Angel Lopez da qualsiasi attività all’interno della squadra fino a quando tutte le circostanze del caso non saranno chiarite“, ha fatto sapere il team.