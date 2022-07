Michael Masi lascia la FIA, l’ex direttore di gara torna in Australia: “per essere più vicino alla sua famiglia”

SportFair

Scossone in casa FIA: l’ex direttore di gara Michael Masi, che aveva preso il posto di Charlie Whiting, per poi dover lasciare il suo posto a seguito del caos del finale di stagione 2021 di Formula 1, ha lasciato la Federazione Internazionale dell’Automobile.

Dopo quanto accaduto lo scorso anno la FIA ha deciso di sostituire Masi con Wittich e Freita, ma l’australiano ha continuato a lavorare per la Federazione, con compiti di importanza minore. Ma adesso è arrivato il momento di dirsi addio: Masi e la FIA si separano.

La FIA ha rilasciato un breve comunicato per confermare la sua partenza: “confermiamo che Michael Masi ha deciso di lasciare la FIA e trasferirsi in Australia per essere più vicino alla sua famiglia e affrontare nuove sfide. Ha supervisionato un periodo di tre anni come direttore di gara FIA e delegato alla sicurezza in F1 in seguito all’improvvisa scomparsa di Charlie Whiting nel 2019, svolgendo con professionalità e dedizione i tanti ruoli a lui affidati. La FIA lo ringrazia per l’impegno e gli augura ogni bene per il futuro“.