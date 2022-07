Italia a corto di medaglie, gli USA al comando: il medagliere dei Mondiali di atletica di Eugene

SportFair

Si stanno svolgendo ad Eugene, in Oregon, i Mondiali di atletica 2022. Dopo l’exploit azzurro delle Olimpiadi di Tokyo, dove l’Italia ha conquistato 5 ori, la Nazionale non è arrivata in condizioni perfette negli Stati Uniti, dove sta facendo fatica a portare a casa risultati positivi.

Marcell Jacobs si è ritirato dai 100 metri poco prima delle semifinali per problemi fisici, mentre Tamberi, nonostante il dolore, ha chiuso con una medaglia di legno nel salto in alto. L’Italia, quindi, non ha ancora conquistato nessuna medaglia a Eugene e non figura quindi nel medagliere, guidato dai padroni di casa.

Il medagliere dei Mondiali di atletica di Eugene

1. USA – 6 ori 4 argenti 6 bronzi: 16 medaglie

2. Etiopia – 3 ori 3 argenti 0 bronzi: 6 medaglie

3. Kenya – 1 oro 3 argenti 2 bronzi: 6 medaglie

4. Giamaica – 1 oro 2 argenti 1 bronzo: 4 medaglie

5. Polonia – 1 oro 2 argenti 0 bronzi: 3 medaglie

6. Cina – 1 oro 1 argento 1 bronzo: 3 medaglie

7. Giappone – 1 oro 1 argento 0 bronzi: 2 medaglie

8. Belgio – 1 oro 0 argenti 1 bronzo: 2 medaglie

8. Uganda – 1 oro 0 argenti 1 bronzo: 2 medaglie

10. Perù – 1 oro 0 argenti 0 bronzi: 1 medaglia

10. Repubblica Dominicana – 1 oro 0 argenti 0 bronzi: 1 medaglia

10. Qatar – 1 oro 0 argenti 0 bronzi: 1 medaglia

10. Marocco – 1 oro 0 argenti 0 bronzi: 1 medaglia

10. Venezuela – 1 oro 0 argenti 0 bronzi: 1 medaglia