Aumentano gli ori degli USA, l’Italia col solo bronzo di Vallortigara: il medagliere dei Mondiali di atletica

I Mondiali di atletica di Eugene proseguono. Seppur l’Italia non è riuscita ad essere tra le Nazioni protagoniste in questa edizione della rassegna iridata, lo spettacolo non manca di certo. Gli USA dominano davanti al pubblico americano.

L’Italia ha al momento una sola medaglia, il bronzo di Vallortigara nel salto in alto e resta in 29ª posizione.

Il medagliere dei Mondiali di atletica

1 USA 7 ori, 6 argenti, 9 bronzi: 22 medaglie

2 Etiopia 3 ori, 4 argenti, 1 bronzo: 8 medaglie

3 Giamaica 2 ori, 3 argenti, 1 bronzo: 6 medaglie

4 Cina 2 ori, 1 argento, 1 bronzo: 4 medaglie

5 Kenya 1 oro, 3 argenti, 2 bronzi: 6 medaglie

6 Polonia 1 oro, 2 argenti, 0 bronzo: 3 medaglie

7 Giappone 1 oro, 1 argento, 0 bronzi: 2 medaglie

8 Gran Bretagna 1 oro, 0 argenti, 2 bronzi: 3 medaglie

9 Australia 1 oro, 0 argenti, 1 bronzo: 2 medaglie

9 Belgio 1 oro, 0 argenti, 1 bronzo: 2 medaglie

9 Uganda 1 oro, 0 argenti, 1 bronzo: 2 medaglie

12 Perù 1 oro, 0 argenti, 0 bronzi: 1 medaglia

12 Brasile 1 oro, 0 argenti, 0 bronzi: 1 medaglia

12 Slovenia 1 oro, 0 argenti, 0 bronzi: 1 medaglia

12 Kazakhstan 1 oro, 0 argenti, 0 bronzi: 1 medaglia

12 Repubblica Dominicana 1 oro, 0 argenti, 0 bronzi: 1 medaglia

12 Qatar 1 oro, 0 argenti, 0 bronzi: 1 medaglia

12 Marocco 1 oro, 0 argenti, 0 bronzi: 1 medaglia

12 Venezuela 1 oro, 0 argenti, 0 bronzi: 1 medaglia

20 Paesi Bassi 0 ori, 2 argenti, 1 bronzo: 3 medaglie

21 Norvegia 0 ori, 1 argento, 1 bronzo: 2 medaglie

21 Lituania 0 ori, 1 argento, 1 bronzo: 2 medaglie

21 Ucraina 0 ori, 1 argento, 1 bronzo: 2 medaglie

24 Canada 0 ori, 1 argento, 0 bronzi: 1 medaglia

24 Croazia 0 ori, 1 argento, 0 bronzi: 1 medaglia

24 Grecia 0 ori, 1 argento, 0 bronzi: 1 medaglia

24 Corea del Sud 0 ori, 1 argento, 0 bronzi: 1 medaglia

28 Spagna 0 ori, 0 argenti, 2 bronzi: 2 medaglie

29 Italia 0 ori, 0 argenti, 1 bronzo: 1 medaglia

29 Israele 0 ori, 0 argenti, 1 bronzo: 1 medaglia

29 Svizzera 0 ori, 0 argenti, 1 bronzo: 1 medaglia

29 Svezia 0 ori, 0 argenti, 1 bronzo: 1 medaglia