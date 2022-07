L’Italia perde posizioni, gli USA davanti all’Etiopia: il medagliere dei Mondiali di atletica di Eugene

SportFair

I Mondiali di atletica leggera di Eugene 2022 si sono rivelati una delusione, dopo i grandi successi e i risultati strepitosi delle Olimpiadi di Tokyo 2020, per l’Italia. La delegazione azzurra in trasferta nell’Oregon ha conquistato solo una medaglia, con Elena Vallortigara, nel salto in alto femminile.

Un bronzo che non fa di certo spiccare l’Italia tra le migliori Nazioni della rassegna iridata. Al comando restano saldamente gli Stati Uniti, mentre l’Italia ha perso ulteriori posizioni, scivolando in 29ª posizione, a pari merito con altre tre Nazioni.

Il medagliere aggiornato dei Mondiali di atletica di Eugene (ori, argenti, bronzi):

1. Stati Uniti 6-5-8

2. Etiopia 3-4-1

3. Cina 2-1-1

4. Kenya 1-3-2

5. Jamaica 1-2-1

6. Polonia 1-2-0

7. Giappone 1-1-0

8. Australia 1-0-1

8. Belgio 1-0-1

8. Uganda 1-0-1

12. Brasile 1-0-0

12. Repubblica Dominicana 1-0-0

12. Kazakistan 1-0-0

12. Marocco 1-0-0

12. Perù 1-0-0

12. Qatar 1-0-0

12. Venezuela 1-0-0

20. Olanda 0-2-1

21. Norvegia 0-1-1

21. Lituania 0-1-1

21. Ucraina 0-1-1

24. Canada 0-1-0

24. Croazia 0-1-0

24. Grecia 0-1-0

24. Corea del Sud 0-1-0

28. Spagna 0-0-2

29. Israele 0-0-1

29. Italia 0-0-1

29. Svizzera 0-0-1

29. Svezia 0-0-1