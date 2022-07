In Oregon le medaglie più ‘veloci’ di sempre: novità, materiali e significato dei premi dei Mondiali di atletica

SportFair

E’ tutto pronto a Eugene, nell’Oregon, per i Mondiali di atletica 2022. Gli atleti di tutto il mondo sono pronti per sfidarsi per le medaglie iridate. La rassegna mondiale 2022 sarà speciale per diversi aspetti, uno tra questi riguarda proprio le medaglie che saranno assegnate ai migliori di ogni disciplina.

Le medaglie dei Mondiali di Eugene, infatti, saranno le più ‘veloci’ di sempre. Per la prima volta nell’atletica leggera, verranno assegnate medaglie istantanee ai primi tre atleti subito dopo le finali. Una scelta presa per rendere ancora più reale la vittoria e per permettere agli atleti di sfilare con la medaglia al collo.

Gli atleti dovranno poi riconsegnare le medaglie dopo la zona mista, in modo tale da consentire che venga fatta l’incisione personalizzata prima della cerimonia di premiazione ufficiale sul podio con l’inno nazionale del vincitore.

Le medaglie, inoltre, sono state realizzate con materiale ultramoderno e duraturo chiamato Corian, che ha la consistenza simile alla corteccia di un albero e che permette di intagliare dettagliatamente i paesaggi che rappresentano le sette regioni dell’Oregon.