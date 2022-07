Marini è d’argento nel fioretto ai Mondiali di scherma, continua la maledizione per Garozzo: “potrei smettere dopo Parigi 2024”

SportFair

Un altro buon risultato per l’Italia della scherma ai Mondiali: Tommaso Marini ha conquistato l’argento nel fioretto individuale. Il 22enne anconetano aveva raggiunto la finale, dopo il successo in semifinale contro il campione olimpico Cheung. Nell’ultimo atto, però, è arrivata la sconfitta contro il francese Enzo Lefort, campione iridiato in carica. L’equilibrio è stato netto come conferma il risultato di 15-14.

L’azzurro risce a rimontare da 4-10 fino alla partià a quota 10 e poi ancora a 14. Il francese ha messo a segno la stoccata vincente, conquistando il titolo. Per Marini si tratta di un altro podio dopo quello conquistato agli Europei di Turchia.

Niente da fare per Daniele Garozzo: l’olimpionico di Rio vede spezzarsi il sogno del grande Slam nel terzo turno di fioretto individuale: l’azzurro è stato sconfitto da Szemes, Garozzo ha anche accusato un infortunio. “Potrei smettere dopo Parigi 2024”, ha detto dopo la sconfitta.