Maria Sole Ferrieri Caputi, il primo arbitro donna in Serie A: “non ci sono più barriere, mi hanno ferita ma ora sono pronta”

Si avvicina sempre di più l’inizio della nuova stagione in Serie A, si preannuncia un campionato bellissimo per lo scudetto, la qualificazione in Europa e la salvezza. Novità importanti anche dal punto di vista arbitrale: Maria Sole Ferrieri Caputi sarà il primo arbitro donna nel gruppo dei direttori di gara di A. Nata a Livorno nel 1990, è laureata in scienze politiche e specializzata in sociologia, poi ha lavorato a Bergamo presso il centro di ricerca ADAPT e come ricercatrice alla Fondazione Adapt (Associazione per gli Studi Internazionali e Comparati sul Diritto del lavoro e sulle Relazioni Industriali), è dottoranda all’Università di Bergamo. La svolta è arrivata grazie al mondo del calcio, si è dimostrata all’altezza in una partita molto importante di Coppa Italia. Adesso è pronta per il definitivo salto di qualità.

Maria Sole Ferrieri Caputi ha parlato in conferenza stampa. “Sono già al lavoro per la prossima stagione, concentrata al 100% per arrivare il più possibile pronta alla ripresa. Sto lavorando e facendo sacrifici per il mio sogno, sono felice di poter continuare a coltivarlo”, ha detto la 32enne toscana. Sulla possibilità di svolgere anche il ruolo di Var: “sia io che Marotta siamo certificate come Var, quindi possiamo svolgere questo ruolo anche se forse ci manca un po’ di esperienza”.

“Il mio modello è sempre stata Carina Vitulano che ha fatto Mondiali ed Europei in anni nei quali non si parlava molto di calcio femminile. Spero ora di essere io quella che dimostra alle giovani che si può fare. Oggi non ci sono più barriere del tipo ‘lei non può perché non la vogliamo’”. Chiusura sui pregiudizi affrontati nel corso della carriera: “è successo di tutto, ma le cose negative faccio fatica a portarle dietro. Penso agli insulti dalla tribuna o in campo”.