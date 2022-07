Maria Sharapova è diventata mamma, è nato il primo figlio: “il regalo più bello” | FOTO

SportFair

Maria Sharapova è stata una delle tenniste più importanti degli ultimi anni. L’ex numero uno al mondo, campionessa di 5 titoli dello Slam e tre volte campionessa degli Internazionali a Roma aveva annunciato l’addio al tennis nel febbraio del 2020. Dopo il ritiro la russa si è dedicata principalmente agli affari con la gestione della sua azienda dolciaria Sugarpova e seguendo il compagno Gilkes in giro per mostre ed esposizioni d’arte in Europa.

“Mangiare una doppia razione di torta di compleanno è sempre stato il mio sogno…”. Così, con una foto che la ritrae sulla spiaggia, nel giorno del suo trentacinquesimo compleanno, Maria Sharapova aveva annunciato al mondo di essere incinta.

L’ex tennista ha aggiornato sulla sua situazione personale, il primo figlio è nato: “il regalo più bello, impegnativo e gratificante che la nostra piccola famiglia potesse desiderare”, ha scritto Maria Sharapova su Instagram. Theodor ha già 15 giorni, è nato il 1° luglio.