Manifestanti in strada: tutto fermo al Tour de France, interrotta la 10ª tappa

La 10ª tappa del Tour de France non sta regalando interessanti colpi di scena. Mentre gli organizzatori hanno spiegato perchè Majka può correre nonostante la positività aò Covid, dalla corsa arrivano interessanti imprevisti.

La tappa del 109° Tour è stata fermata a 37 km dall’arrivo a causa di una protesta. Sette persone si sono piazzata nella carreggiata, per impedire alla carvana gialla di transitare sul tracciato da Morzine a Megève. Al momento dell’interruzione Bettiol si trovava in fuga con quasi 20” di vantaggio sul gruppetto di fuggitivi.

Solo dopo un’interruzione i ciclisti hanno avuto il via libera per riprendere la loro corsa, mentre Bettiol ha continuato la sua fuga in solitaria.