Mamma Norlaila ed il periodo buio di Kyrgios: “Murray preoccupato, aveva visto i segni di autolesionismo sul corpo di Nick”

Nick Kyrgios ha disputato domenica la sua prima finale Slam: il tennista australiano, considerato il bad boy del tennis, è stato sconfitto da Novak Djokovic in rimonta. Una carriera complicata quella di Kyrgios, che poco tempo fa ha rivelato di aver fatto i conti con dei brutti demoni.

Proprio dei problemi di Nick ha parlato mamma Norlaila, rivelando anche di come Andy Murray si sia accorto di un importante dettaglio e abbia aiutato il collega australiano.

Mamma Norlaila ha parlato del periodo buio di Kyrgios: “è stato un viaggio duro, difficile, solo affrontare le critiche e cercare di proteggerlo, ma non posso davvero proteggerlo. L’autolesionismo… l’ho visto e la gente me lo ha detto. Gliel’ho chiesto e non voleva parlarne in quel momento“, ha affermato al Sydney Morning Herald.

“John [Morris, l’ex manager di Kyrgios] mi ha detto che Andy (Murray) era preoccupato per Nick perché aveva visto alcuni segni di autolesionismo. E incolpo gli altri per questo. Per avergli fatto pressioni, averlo criticato. Anche le persone che pensavamo potessero sostenerlo. Quel periodo è stato molto difficile. Volevo solo essere costantemente accanto a lui in modo da poterlo vedere. E se non riuscivo a vederlo mi preoccupavo coì tanto per lui che diventava difficile“, ha aggiunto la madre di Kyrgios che non può seguire dal vivo le partite del figlio a causa di problemi di salute.