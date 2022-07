Malagò lancia l’allarme, il futuro dello sport in Italia è in pericolo: “a scuola se ne fa poco e male!”

SportFair

L’Italia dello sport, in questi anni, sta brillando in diverse discipline. Dalle Olimpiadi di Tokyo ai Mondiali di nuoto di Budapest, gli atleti italiani hanno regalato emozioni incredibili, con risultati strepitosi che ancora fanno parlare il mondo intero.

Nonostante gli splendidi risultati degli ultimi tempi, con tanti giovani che promettono di brillare ancora a lungo, Giovanni Malagò è preoccupato per il futuro dello sport italiano. In un’intervista a La Repubblica il numero 1 del Coni ha lanciato l’allarme: “lo dico con franchezza: tra qualche anno sarà impossibile fare questi risultati che stiamo ottenendo adesso. Il sistema sport funziona pur con una serie di complicazioni e di ostacoli, ma non possiamo attingere come materiale umano soltanto dalle scuole dello sport. A scuola lo sport si fa male e poco; è un dramma“.