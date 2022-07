Lucia Bronzetti si ferma in finale a Palermo: Irina Begu vince senza problemi in due set

SportFair

Il pronostico della vigilia è stato rispettato: Irina Begu ha avuto la meglio di Lucia Bronzetti in finale al torneo di Palermo. L’azzurra ha disputato un grande torneo ed è riuscita a mettersi in mostra con ottime giocate. La rumena si è dimostrata superiore e non è stata mai particolarmente in difficoltà. La partita è stata senza storia, solo all’inizio del secondo set si è registrata una leggera reazione dell’azzurra.

Nel primo set Irina Begu prova a mettere subito le cose in chiaro: la rumena piazza ben tre break e chiude sul punteggio di 2-6. Nel secondo set si registra una reazione di Bronzetti che realizza punti di grande qialità. Begu cambia ancora passo e chiude con un altro 2-6. Bronzetti è uscita sconfitta dal torneo di casa, ma a testa altissima.