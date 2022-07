Musetti on fire! Cerundolo ko in due set: Lorenzo in finale ad Amburgo

SportFair

Settimana favolosa per l’Italia del tennis! Domani si prospetta una domenica sportiva davvero entusiasmante. Dopo Matteo Berrettini, tornato in campo a Gstaadm a seguito del forfait a Wimbledon per Covid, anche un altro italiano ha staccato il pass per una finale.

Se il romano domani giocherà per il titolo di Gstaad, in Svizzera, il connazionale e più giovane Lorenzo Musetti, invece andrà a caccia del successo ad Amburgo. Il tennita italiano, numero 62 al mondo, ha superato questo pomeriggio l’argentino Cerundolo in semifinale. Il match è terminato col punteggio di 6-3, 7-6, dopo un’ora e 56 minuti di gioco. Musetti attende ora di sapere chi tra Alcaraz e Molcan sfiderà domani in finale.