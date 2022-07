Lite furibonda in casa Torino: insulti e spintoni tra Juric e Vagnati | VIDEO

SportFair

Momenti di grande nervosismo in casa Torino. La squadra granata si trova in ritiro in vista dell’inizio della prossima stagione con l’obiettivo di ripetere il risultato della scorsa stagione. La rosa si è indebolita, in particolar modo sono andati via calciatori del calibro di Bremer e Belotti. L’allenatore Juric è molto deluso e si sono registrati momenti di grande tensione. Nel ritiro di Waidring sarebbe andata in scena una pesante lite tra il tecnico e il direttore sportivo Vagnati, come conferma un video pubblicato da Pianeta Toro.

I due si sono insultati pesantemente in un parcheggio arrivando quasi alle mani. Lo scontro è stato ripreso da un telefonino e, in poco tempo, è diventato virale. “Non sei un c*** di nessuno, non mi alzi la voce. Non mi alzi la voce, non mi alzi la voce. Oh, devi avere rispetto”, sono le urla di Vagnati. “Come ce l’ho io di te devi avere rispetto, hai capito testa di c***. Abbi rispetto di chi ti difende sempre. E io ti difendo sempre! Testa di m***”, urla Vagnati. “Tu non fai un c***, sei un imb*** di m***. Vattene a c***, vattene a c*** imb***, vaff***. Ma quale rispetto? Di te? Non ce l’ho. Pensa a lavorare…”, la risposta di Juric.