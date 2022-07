L’Italia out agli Europei femminili! Le azzurre cedono al Belgio che vola ai quarti

SportFair

Si infrange il sogno azzurro dell’Italia di calcio femminile agli Europei 2022. Le ragazze della ct Bertolini non sono riuscite ad avere la meglio sul Belgio questa sera, nell’ultimo match della fase a gironi. L’Italia, dopo un inizio di partita complicato, sono riuscite a reagire, lottando con tutte le proprie forze per portare a casa il risultato utile per superare il turno.

Al 49′, infatti, De Caigny ha portato in vantaggio il Belgio e a nulla sono serviti i tentativi delle azzurre, che hanno anche preso una traversa, nel resto della partita. Il Belgio, dunque festeggia per il passaggio ai quarti di finale, insieme alla Francia, già qualificata, che questa sera ha pareggiato contro l’Islanda.

“Abbiamo person una partita che credo non abbiamo meritato di perdere, perchè questa sera le ragazze a parte l’inizio quello che avevano hanno dato“, ha dichiarato Milena Bertolini a fine partita.