L’hockey è uno sport… pericoloso: che botta per Roisin Upton ai Mondiali femminili | FOTO

L’hockey non è di certo uno degli sport più popolari, ma nelle ultime ore è diventato virale per un episodio avvenuto ai Mondiali femminili. Allo stadio Wagener di Amsterdam, nei Paesi Bassi, durante la sfida tra Islanda e Cile, una giocatrice ha ricevuto un brutto colpo in faccia.

Roisin Upton, irlandese, è stata colpita in faccia dal bastone della cilena Camila Caram. Quest’ultima ha ricevuto una sospensione per una partita.

Taking “do not let her pass” to new levels.

These awesome images by @Inphosports captures the moment @roisinupton was on the receiving end of a tackle by Camila Caram of @chile_hockey, a one match suspension has been handed out by the tournament director under rule 2.2f. pic.twitter.com/jAYyvgzwi4

— Hockey World News (@hockeyWrldNws) July 6, 2022