Lewis Hamilton non sarà in pista per le FP1 del Gp di Francia: i motivi

SportFair

E’ tutto pronto al Paul Ricard per il Gp di Francia di F1: i piloti scenderanno in pista venerdì per le prime sessioni di prove libere, ma non tutti i campioni delle quattro ruote le disputeranno tutte.

Lewis Hamilton, infatti, salterà le FP1 in Francia per via di una regola poco conosciuta. Per la stagione 2022 di F1, tutte e dieci le squadre devono far correre un “giovane pilota” in due sessioni di FP1.

Dunque al posto di Hamilton, nelle FP1 di Venerdì mattona ci sarà il campione di F2 2019 e Formula E 2020-21 Nyck de Vries. “Nel corso della stagione, ogni pilota è tenuto a rinunciare a una delle prime sessioni di prove libere per un giovane pilota. Lewis ha scelto le FP1 in Francia per la sua sessione, mentre il turno di George sarà più avanti nella stagione“, ha fatto sapere la Mercedes.

“Nyck sostituirà Lewis nelle prime prove libere di questo fine settimana come parte delle sessioni assegnate ai giovani piloti quest’anno. Quindi non vediamo l’ora di vedere come se la caverà”, ha commentato Toto Wolff.

Hamilton tornerà in macchina per le FP2 su un circuito che dovrebbe adattarsi alle caratteristiche della W13.