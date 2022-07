Lewandowski svogliato all’allenamento del Bayern Monaco: si presenta in ritardo, tocca pochi palloni e salta le flessioni

SportFair

Continua il muro contro muro tra Robert Lewandowski e il Bayern Monaco. Il polacco è ancora uno dei migliori in circolazione, è un bomber vero in grado di risolvere le partite in qualsiasi momento grazie alla sua capacità realizzativa. L’attaccante ha lanciato un ultimatum al club tedesco, il suo desiderio è quello di cambiare maglia. Lewandowski ha già raggiunto l’accordo con il Barcellona, mentre l’intesa tra i club è ancora lontana. I blaugrana hanno messo sul piatto 40 milioni di euro, ma la richiesta di partenza del Bayern Monaco è di 60 milioni.

I tedeschi non hanno intenzione di indietreggiare, il Barcellona non si schioda dall’offerta da 40 milioni. Il polacco continua a mandare messaggi al Bayern Monaco: secondo notizie provenienti dall’estero, Lewandowski si sarebbe presentato all’allenamento svogliato. Il linguaggio del corpo del calciatore sembra chiaro, è stato l’ultimo a presentarsi in campo e ha effettuato tutti gli esercizi ma senza l’idea di dare il 100%. Il 33enne non è proprio intergrato con il resto del gruppo, ha scambiato qualche parola con Goretzka e un po’ con Musiala. Nessun contatto con il tecnico Nagelsmann e l’atteggiamento è stato molto disinteressato. In partitella non ha toccato molti palloni e non ha realizzato gol.

Il Bayern Monaco è stato sconfitto e la squadra è rimasta in campo per le flessioni, tutti tranne Lewandowski. Il polacco ha mandato altri messaggi al Bayern Monaco, il suo desiderio è sempre quello di cambiare aria.